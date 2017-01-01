  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Держкомтелерадіо підготував проект використання коштів на «Євробачення-2017»

    • Вчора, 23:17
    • Розсилка

    Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми буде Держкомтелерадіо

    Державний комітет телебачення і радіомовлення підготував проект порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на підготовку й проведення «Євробачення-2017».

    Про це повідомляється на сайті Держкомтелерадіо.

    Планується, що головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми  буде Держкомтелерадіо.

    Одержувачем бюджетних коштів, передбачених на підготовку та проведення «Євробачення – 2017», є публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» як мовник – організатор.

    «Відповідно до Порядку, бюджетні кошти спрямовуватимуться на безповоротній основі для надання фінансової підтримки «Національній суспільній телерадіокомпанії України», зокрема на оплату праці та нарахування на заробітну плату, на трансляцію теле- та радіопрограм, на придбання предметів, матеріалів і послуг для виробництва теле- та радіопрограм, відрядження та інше», — йдеться у повідомленні.

    Як наголошується у проекті, не дозволятиметься  спрямовувати бюджетні кошти:

    - на придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, які безпосередньо не пов’язані з виконанням НСТУ основної діяльності;

    - на оплату посередницьких послуг;

    - на трансляцію теле- та радіопрограм, реклами, оголошень, які вироблені на замовлення фізичних та юридичних осіб, а також теле- та радіопрограм, розповсюдження яких заборонено законодавством.

    Порядком передбачено, що розподіл бюджетних коштів здійснюватиме Держкомтелерадіо відповідно до поданих НСТУ обґрунтувань потреби в коштах і детальних розрахунків витрат.

    Читайте також
    Євробачення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ