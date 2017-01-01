Держкомтелерадіо підготував проект використання коштів на «Євробачення-2017»
- Вчора, 23:17
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Розсилка
Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми буде Держкомтелерадіо
Державний комітет телебачення і радіомовлення підготував проект порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на підготовку й проведення «Євробачення-2017».
Про це повідомляється на сайті Держкомтелерадіо.
Планується, що головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми буде Держкомтелерадіо.
Одержувачем бюджетних коштів, передбачених на підготовку та проведення «Євробачення – 2017», є публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» як мовник – організатор.
«Відповідно до Порядку, бюджетні кошти спрямовуватимуться на безповоротній основі для надання фінансової підтримки «Національній суспільній телерадіокомпанії України», зокрема на оплату праці та нарахування на заробітну плату, на трансляцію теле- та радіопрограм, на придбання предметів, матеріалів і послуг для виробництва теле- та радіопрограм, відрядження та інше», — йдеться у повідомленні.
Як наголошується у проекті, не дозволятиметься спрямовувати бюджетні кошти:
- на придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, які безпосередньо не пов’язані з виконанням НСТУ основної діяльності;
- на оплату посередницьких послуг;
- на трансляцію теле- та радіопрограм, реклами, оголошень, які вироблені на замовлення фізичних та юридичних осіб, а також теле- та радіопрограм, розповсюдження яких заборонено законодавством.
Порядком передбачено, що розподіл бюджетних коштів здійснюватиме Держкомтелерадіо відповідно до поданих НСТУ обґрунтувань потреби в коштах і детальних розрахунків витрат.