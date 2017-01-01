Держкомтелерадіо видаватиме дозволи на ввезення видавничої продукції з Росії

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Російські книжки.

У разі виявлення Держкомтелерадіо ознак невідповідності, документи передаються на розгляд експертної ради

Держкомтелерадіо здійснюватиме видачу дозволів на ввезення з території країни агресора та окупованих територій України видавничої продукції, передає прес-служба Держкомтелерадіо.

Так, сьогодні уряд ухвалив постанову, якою затверджено порядок видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, та внесено зміни до урядової постанови «Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України».

Постановою визначено, що видачу (відмову, анулювання) дозволу здійснюватиме Держкомтелерадіо.

Відповідно до порядку для отримання дозволу на ввезення видавничої продукції з Росії та окупованої території України суб’єкт господарювання має подати у письмовій або паперовій формі заяву, один примірник оригіналу видання, що ввозиться, або його електронний відповідник у форматі PDF, оригінал або нотаріально засвідчену в установленому порядку копію угоди, укладеної з власником прав на видання, та рецензію, складену державною мовою фахівцем (експертом) щодо оцінки та характеристики змісту видання.

У разі виявлення Держкомтелерадіо ознак невідповідності видавничої продукції критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, документи передаються на розгляд експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України. Саме рішення експертної ради є підставою для надання дозволу або відмову.

Крім того, підставою для відмови у видачі дозволу може бути подання суб’єктом господарювання не в повному обсязі пакету документів або виявлення у поданих документах недостовірних відомостей.