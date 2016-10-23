Держпідприємство закупило світильники для шахтарів майже по дві тисячі гривень за штуку

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Ціна світильників згідно тендеру майже вдвічі дорожча, ніж торік

ДП «Селидіввугілля» 23 січня за результатами тендеру замовило ТОВ «Тріалтрейд» головних світильників на 4,98 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 2 500 світильників по 1 990 грн за штуку. Виробник, модель і детальні технічні характеристики у тендерній документації та договорі не вказані.

У травні 2016 року «Селидіввугілля» купило такі світильники у ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Світло шахтаря» майже вдвічі дешевше – по 1 080 грн/шт.

У вересні 2015 року ТОВ «Компанія Промторг» продало «Селидіввугіллю» особливо вибухобезпечні світильники «Люкс-Е» виробництва ПАТ «Елміз» по 1 092 грн./шт.

Торік модель «Люкс-Е» також купувало ДП «Красноармійськвугілля». У серпні ціна від самого виробника «Елмізу» становила 996 грн./шт., а в жовтні від ТОВ «Доненергоекспорт» – 1 210 грн./шт.

Єдиним конкурентом на нинішньому тендері був згаданий «Доненергоекспорт» із вищою на піввідсотка ціною.

Київський «Тріалтрейд» нині записано на Олександра Заська з Рівненщини. Однак раніше фірма була зареєстрована в Донецьку під назвою «ДКІ Груп» і належала Дмитру Астафурову та Наталі Астафуровій.

Усього з жовтня вона виграла торгів на 124,32 млн грн.

«Доненергоекспорт» раніше знаходився в Горлівці Донецької області, а після окупації міста був переоформлений в Києві. Засновницею є Наталя Горностаєва з Горлівки, а директором – Валентин Горностаєв.

Останній володів нині ліквідованим донецьким ТОВ «Торговий дім «Промислові інвестиції» зі статутним капіталом 1 тис грн. Ця фірма за два місяці 2013 року отримала держпідрядів на 271 млн грн., усі – від ДП «Торезантрацит». Причому її єдиним конкурентом було ТОВ «Трейдінвестпром» Романа Коломойця, чий контактний телефон (062) 338-05-03 співпадав із телефоном асоціації ДРФЦ з групи Олександра Януковича.

Номер телефону «Доненергоекспорту» 0505280440 використовує луганське ТОВ «Схід Енерго Ресурс» макіївчанина Івана Алексєєнка та вищезгаданого донеччанина Дмитра Астафурова. Керівником луганськї фірми є той самий Горностаєв.

«Доненергоекспорт» почав вигравати тендери у серпні й відтоді отримав підрядів на 270 млн грн., переважно у нинішнього замовника.

Нагадаємо, ДП «Селидіввугілля» із серпня минулого року оприлюднило у «Прозорро» звіти про допорогові закупівлі на загальну суму 85 млн грн. Лідером серед постачальників став «Доненергоекспорт» .

Джерело: Наші гроші