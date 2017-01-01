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    Держпродспоживслужба підтвердила спалах африканської чуми свиней у Запоріжжі

    • Сьогодні, 07:43
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    Випадки захворювання зафіксовано на Миколаївщині та Запоріжжі

    Відповідно до інформації головних управлінь Держпродспоживслужби в Миколаївській та Запорізькій областях було зареєстровано захворювання та загибель свиней. При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті 21 і 22 лютого встановлено діагноз – африканська чума свиней.

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    Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

    «З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалахів африканської чуми свиней проведено засідання державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при Братській районній державній адміністрації та Запорізькій міській адміністрації, рішеннями яких затверджено плани з ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичних осередків, зон захисту та нагляду», - заявили у відомстві.

    Фахівці зазначають, що в осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника чуми.

    Нагадаємо, що вчора у Запорізькій міськраді повідомили, що в одному з дворів приватного сектора, розташованому в Комунарському районі міста, зафіксовано випадок загибелі свині від вірусу африканської чуми.

    Африканська чума свиней безпечна для людей, але, зазвичай, знищує все поголів'я свиней в регіоні, де панує.

    Зазначимо, що в Україні поголів’я свиней скоротилося до історичного мінімуму. Станом на 1 лютого 2017 року поголів’я свиней в Україні склало 6 303,8 тис. голів, що на 0,5% відстає від попереднього антирекорду, встановленого в лютому 2005 року (6 334,9 тис. гол.). 

    На даний момент карантинні заходи через АЧС діють у 39 неблагополучних пунктах в 16 областях України. Найбільша кількість карантинних зон зараз заходиться на території Полтавської (7), Харківської (5) та Луганської (4) областей.

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    Запоріжжя Миколаївщина свині
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