Держпродспоживслужба підтвердила спалах африканської чуми свиней у Запоріжжі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Випадки захворювання зафіксовано на Миколаївщині та Запоріжжі

Відповідно до інформації головних управлінь Держпродспоживслужби в Миколаївській та Запорізькій областях було зареєстровано захворювання та загибель свиней. При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті 21 і 22 лютого встановлено діагноз – африканська чума свиней.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

«З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалахів африканської чуми свиней проведено засідання державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при Братській районній державній адміністрації та Запорізькій міській адміністрації, рішеннями яких затверджено плани з ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичних осередків, зон захисту та нагляду», - заявили у відомстві.

Фахівці зазначають, що в осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника чуми.

Нагадаємо, що вчора у Запорізькій міськраді повідомили, що в одному з дворів приватного сектора, розташованому в Комунарському районі міста, зафіксовано випадок загибелі свині від вірусу африканської чуми.

Африканська чума свиней безпечна для людей, але, зазвичай, знищує все поголів'я свиней в регіоні, де панує.

Зазначимо, що в Україні поголів’я свиней скоротилося до історичного мінімуму. Станом на 1 лютого 2017 року поголів’я свиней в Україні склало 6 303,8 тис. голів, що на 0,5% відстає від попереднього антирекорду, встановленого в лютому 2005 року (6 334,9 тис. гол.).

На даний момент карантинні заходи через АЧС діють у 39 неблагополучних пунктах в 16 областях України. Найбільша кількість карантинних зон зараз заходиться на території Полтавської (7), Харківської (5) та Луганської (4) областей.