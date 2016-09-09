Держрезерв закупив «золоту» олію за 63 мільйони, що дорожче на 16% від ринкової ціни

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У день підписання договорів Держрезерв також повідомив про намір замовити фірмам, що виграли тендер на олію, також цукру на 47,92 млн грн.

Державне агентство резерву України 31 січня за результатами тендеру уклало чотири угоди про поставку соняшникової олії на загальну суму 62,67 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ТОВ «Дніпрозбут» поставить 1 тис. тон олії за 31,85 млн грн., а ТОВ «Фінінтертехнологія» – такий самий обсяг за 31,82 млн грн.

Кілограм олії коштує в середньому 31,84 грн., що в перерахунку на літри (1 л = 0,930 кг) становить близько 34,23 грн.

За даними моніторингу роздрібних цін на харчові продукти на продовольчих ринках та базарах МінАПК від 24 січня, олія коштує 28,64 грн./л. Це на 16% дешевше від гуртової ціни нинішнього тендеру.

Переможці змагалися лише між собою.

«Дніпрозбут» належить Марині Ставській, відомій як співзасновниця севастопольського ТОВ «ВКП «Броксервіс». Це підприємство регулярно вигравало тендери Держрезерву і Аграрного фонду, де його конкурентами виступали фірми партнерів Ставської.

Київською «Фінінтертехнологією» володіє донеччанин Гліб Гринько, директором є Сергій Карасенко.

Гринько керував ТОВ «Ясинуватський Укрпромінвест» і ТОВ «Донінвест Плюс» донеччанки Ганни Асланової – співзасновниці ТОВ «Сінтезпродсервіс», яке пов’язували з екс-міністром регіонального розвитку Анатолієм Близнюком. Остання фірма фігурує у кримінальному провадженні як одне з підприємств, які високопосадовці Державної пенітенціарної служби України використовували у своїй схемі для привласнення бюджетних коштів на тендерах.

За однією адресою з Ганною Аслановою раніше була прописана Галина Асланова – співвласниця компанії «Лазурит-Центр» разом із фірмою директорів сина Близнюка. Гринько керує ТОВ «Вишневий гранітний кар’єр» тих же директорів.

За даними «Інформаційного спротиву», Ганна Асланова керує справами ТОВ «Лекка», одного із минулорічних найбільших годувальників тюремників.

У грудні «Фінінтертехнологія» виграла єдиний тендер Департаменту забезпечення діяльності Державної пенітенціарної служби України на поставку квашеної капусти на 19,50 млн грн. Із нею змагалися згадана «Лекка» і ТОВ «Тесткабель».

Державне агентство резерву очолює Вадим Мосійчук. До призначення він очолював компанії з управління активами «СЕБ Ессет Менеджмент Україна» шведської групи SEB, «Райффайзен Аваль» та «Кінто», а також працював у Міністерстві економіки.

Його першим заступником із 11 січня є Євген Барах – колишній виконуючий обов’язки голови Державного агентства автомобільних доріг, племінник головного військового прокурора України Анатолія Матіоса. До приходу в «Укравтодор» він працював зокрема у ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» – одній з фірм групи «ICU». Представники цієї групи після обрання президентом Петра Порошенка отримали високі посади у владі. Валерія Гонтарєва стала головою Нацбанку, Володимир Демчишин – міністром енергетики і вуглепрому, Дмитро Вовк очолив НКРЕКП.

У день підписання договорів Держрезерв також повідомив про намір замовити цим же фірмам цукру на 47,92 млн грн.