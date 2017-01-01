Держсекретар США детально володіє ситуацією в Україні, - Клімкін



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рекс Тіллерсон і Павло Клімкін

Клімкін сподівається, що держсекретар США «тиснутиме на російську сторону» з метою імплементації Мінських угод

Державний секретар США Рекс Тіллерсон знає про агресію РФ проти України в подробицях, оскільки з ним обговорювалися і продовжують обговорюватися різні варіанти розв’язання ситуації.

Про це розповів у перший день візиту до Вашингтона міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Я дуже детально обговорював це з Тіллерсоном, спочатку тут у Вашингтоні, а потім у нас була змістовна зустріч в Брюсселі під час Комісії Україна-НАТО. Він зараз розуміє не просто загалом логіку нашої спільної позиції, а усвідомлює всі деталі», – зазначив глава українського МЗС.

У цьому зв’язку Клімкін висловив сподівання, що держсекретар США «тиснутиме на російську сторону» з метою імплементації Мінських домовленостей.

Відповідаючи на запитання, чи є шанс, що Вашингтон долучиться до Нормандського Формату, український міністр зазначив, що в цьому зв’язку важлива не стільки «геометрія процесу», скільки його ефективність.

«Чи буде це паралельний процес – Нормандський формат і тиск США на Росію, чи ми зможемо на окремих етапах створити спільні елементи. Про це будемо розмовляти», – сказав міністр.

Він поінформував, що в останній раз він дуже детально обговорив це з держсекретарем США. За його словами, на нинішньому етапі ідея полягає в тому, щоб досягти реальних результатів по дуже важливих найперших пунктах Мінських домовленостей – встановлення безпеки і звільнення заручників.

«Якщо це вдасться краще зробити, координуючи зусилля, будемо робити так», – сказав Клімкін. Водночас, він не виключив прийняття «політичного рішення» про залучення до врегулювання на сході України Сполучених Штатів, або країн Женевського формату чи «поєднання Будапештського і Нормандського форматів».

«Усі ці питання обговорюємо, але головне, звичайно, результат», – підсумував український міністр.

Джерело: Укрінформ