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    Держсекретар США детально володіє ситуацією в Україні, - Клімкін

    • Сьогодні, 05:59
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    Рекс Тіллерсон і Павло Клімкін
    Рекс Тіллерсон і Павло Клімкін

    Клімкін сподівається, що держсекретар США «тиснутиме на російську сторону» з метою імплементації Мінських угод

    Державний секретар США Рекс Тіллерсон знає про агресію РФ проти України в подробицях, оскільки з ним обговорювалися і продовжують обговорюватися різні варіанти розв’язання ситуації.

    Про це розповів у перший день візиту до Вашингтона міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

    «Я дуже детально обговорював це з Тіллерсоном, спочатку тут у Вашингтоні, а потім у нас була змістовна зустріч в Брюсселі під час Комісії Україна-НАТО. Він зараз розуміє не просто загалом логіку нашої спільної позиції, а усвідомлює всі деталі», – зазначив глава українського МЗС.

    У цьому зв’язку Клімкін висловив сподівання, що держсекретар США «тиснутиме на російську сторону» з метою імплементації Мінських домовленостей.

    Відповідаючи на запитання, чи є шанс, що Вашингтон долучиться до Нормандського Формату, український міністр зазначив, що в цьому зв’язку важлива не стільки «геометрія процесу», скільки його ефективність.

    «Чи буде це паралельний процес – Нормандський формат і тиск США на Росію, чи ми зможемо на окремих етапах створити спільні елементи. Про це будемо розмовляти», – сказав міністр.

    Він поінформував, що в останній раз він дуже детально обговорив це з держсекретарем США. За його словами, на нинішньому етапі ідея полягає в тому, щоб досягти реальних результатів по дуже важливих найперших пунктах Мінських домовленостей – встановлення безпеки і звільнення заручників.

    «Якщо це вдасться краще зробити, координуючи зусилля, будемо робити так», – сказав Клімкін. Водночас, він не виключив прийняття «політичного рішення» про залучення до врегулювання на сході України Сполучених Штатів, або країн Женевського формату чи «поєднання Будапештського і Нормандського форматів».

    «Усі ці питання обговорюємо, але головне, звичайно, результат», – підсумував український міністр. 

    Джерело: Укрінформ

    МЗС США міністр
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