Держсекретар США прокоментував інформацію про передачу секретних даних Росії

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Державний секретар США Рекс Тіллерсон

Під час зустрічі Трампа і Лаврова не обговорювалися джерела і методи отримання розвідувальної інформації, стверджує держсекретар США

Держсекретар США Рекс Тіллерсон спростував твердження газети The Washington Post про те, що президент Дональд Трамп надав главі МЗС Росії Сергію Лаврову і послу РФ в Вашингтоні Сергію Кисляку секретну інформацію про терористичне угруповання «Ісламська держава».

Відповідну заяву Тіллерсон поширив 16 травня.

«На зустрічі президента Трампа з міністром закордонних справ Лавровим обговорювалося широке коло питань, серед яких були загрози тероризму і спільні зусилля по боротьбі з ними. Під час цього обміну (думками) розглядався характер конкретних загроз, але вони не обговорювали джерела і методи (отримання розвідувальної інформації ) або військові операції», - зазначив Тіллерсон.

«Президент і міністр закордонних справ РФ розглянули загальні загрози, які виходять від терористичних організацій, включаючи загрози на авіарейсах, - заявив зі свого боку помічник президента з національної безпеки Герберт Макмастер. - Будь-які розвідувальні джерела або методи збору розвідданих не обговорювалися, раніше не опублікована інформація про військові операції не розкривалася».

Нагадаємо, американське видання The Washington Post із посиланням на колишніх та чинних посадовців США повідомляло, що Трамп розкрив інформацію, яка ставить під загрозу важливе джерело американської розвідки в «Ісламській державі».

Ця інформація начебто була надана партнером США через механізм обміну даними, його деталі були приховані від союзників американців у боротьбі проти ІДІЛ і жорстко обмежувався навіть в уряді США, зазначало видання.