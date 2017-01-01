  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Держсекретар США пропустить свою першу зустріч в НАТО через візит в Росію – ЗМІ

    • Сьогодні, 04:51
    • Розсилка
    Рекс Тіллерсон
    Рекс Тіллерсон

    Рекс Тіллерсон може приїхати в РФ 12 квітня

    Держсекретар США Рекс Тіллерсон планує пропустити свою першу зустріч міністрів закордонних справ НАТО, призначену на 5-6 квітня. Натомість він вирушить з візитом до Росії.

    Читайте також

    Про це повідомило агентство Reuters, з посиланням на інформоване джерело.

    Відразу два джерела повідомили, що візит Тіллерсона в Росію призначено на 12 квітня. У той же час, прес-секретар Держдепартаменту Марк Тонер цю тему не прокоментував, йдеться в повідомленні.

    З посиланням на джерела, агентство повідомляє, що подібні дії можуть посилити враження, що дехто в адміністрації Трампа підіграє Росії. Крім того, рішення Тіллерсона пропустити зустріч НАТО і відправитися з візитом до Москви може дати підстави для припущень про те, що офіційний Вашингтон вважає пріоритетом угоди з великими гравцями, перед меншими країнами, безпечність яких залежить від США, йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що відразу після зустрічі НАТО, 6-7 квітня сам президент США Дональд Трамп проведе зустріч з президентом Китаю Сі Цзіньпіном на території Trump's s Mar-a-Lago курорту у Флориді.

    Варто відмітити, що у Порошенка хочуть зустрітись з Трампом раніше, ніж Путін.

    «Главком» також повідомляв, що директор ФБР і глава Агентства нацбезпеки назвали Росію противником США.

    Джерело: 112 Україна

    Читайте також
    Росія США НАТО
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ