Держсекретар США пропустить свою першу зустріч в НАТО через візит в Росію – ЗМІ

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Рекс Тіллерсон

Рекс Тіллерсон може приїхати в РФ 12 квітня

Держсекретар США Рекс Тіллерсон планує пропустити свою першу зустріч міністрів закордонних справ НАТО, призначену на 5-6 квітня. Натомість він вирушить з візитом до Росії.

Про це повідомило агентство Reuters, з посиланням на інформоване джерело.

Відразу два джерела повідомили, що візит Тіллерсона в Росію призначено на 12 квітня. У той же час, прес-секретар Держдепартаменту Марк Тонер цю тему не прокоментував, йдеться в повідомленні.

З посиланням на джерела, агентство повідомляє, що подібні дії можуть посилити враження, що дехто в адміністрації Трампа підіграє Росії. Крім того, рішення Тіллерсона пропустити зустріч НАТО і відправитися з візитом до Москви може дати підстави для припущень про те, що офіційний Вашингтон вважає пріоритетом угоди з великими гравцями, перед меншими країнами, безпечність яких залежить від США, йдеться в повідомленні.

Відзначається, що відразу після зустрічі НАТО, 6-7 квітня сам президент США Дональд Трамп проведе зустріч з президентом Китаю Сі Цзіньпіном на території Trump's s Mar-a-Lago курорту у Флориді.

Варто відмітити, що у Порошенка хочуть зустрітись з Трампом раніше, ніж Путін.

«Главком» також повідомляв, що директор ФБР і глава Агентства нацбезпеки назвали Росію противником США.

Джерело: 112 Україна