Держсекретар США скасував зустріч з Путіним – ЗМІ

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Державний секретар США Рекс Тіллерсон

Зустріч з президентом Росії начебто видалена з робочого графіка Тіллерсона

Державний секретар США Рекс Тіллерсон під час відвідин Москви не зустрічатиметься з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомив глава бюро радіостанції «Голос Америки» в Білому домі Стів Герман у Twitter.

За словами Германа, держсекретар видалив її зі свого робочого графіка.

«Зустріч з президентом Росії Путіним видалена з робочого графіка держсекретаря Тіллерсона в Москві», - написав журналіст.

Нагадаємо, Тіллерсон збирається в Москву 11-12 квітня, після зустрічі міністрів закордонних справ Великої сімки. Перед Тіллерсоном в Москву повинен був прибути глава МЗС Великобританії Борис Джонсон, однак він відмовився від візиту через ситуацію в Сирії.

ЗМІ повідомляють, що Тіллерсон вирушить до Москви з доказами причетності Росії до хімічних атак Асада