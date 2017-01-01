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    Держсекретар США скасував зустріч з Путіним – ЗМІ

    • Сьогодні, 21:29
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    Державний секретар США Рекс Тіллерсон
    Державний секретар США Рекс Тіллерсон

    Зустріч з президентом Росії начебто видалена з робочого графіка Тіллерсона

    Державний секретар США Рекс Тіллерсон під час відвідин Москви не зустрічатиметься з президентом Росії Володимиром Путіним.

    Про це повідомив глава бюро радіостанції «Голос Америки» в Білому домі Стів Герман у Twitter.

    За словами Германа, держсекретар видалив її зі свого робочого графіка.

    «Зустріч з президентом Росії Путіним видалена з робочого графіка держсекретаря Тіллерсона в Москві», - написав журналіст.

    Нагадаємо, Тіллерсон збирається в Москву 11-12 квітня, після зустрічі міністрів закордонних справ Великої сімки. Перед Тіллерсоном в Москву повинен був прибути глава МЗС Великобританії Борис Джонсон, однак він відмовився від візиту через ситуацію в Сирії.

    ЗМІ повідомляють, що Тіллерсон вирушить до Москви з доказами причетності Росії до хімічних атак Асада

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