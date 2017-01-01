Держсекретар США закликав Сенат схвалити вступ Чорногорії до НАТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рекс Тіллерсон заявив, що це в інтересах Сполучених Штатів

Державний секретар США Рекс Тіллерсон звернувся до лідерів Сенату з закликом схвалити пропозицію про вступ Чорногорії до НАТО. Він заявив, що це «в інтересах Сполучених Штатів».

У написаному раніше в березні листі, про який засоби інформації повідомили 21 березня, Тіллерсон стверджує, що членство Чорногорії в оборонному Альянсі підтримуватиме тіснішу інтеграцію, демократичні реформи, торгівлю, безпеку і стабільність на Балканах.

Голосування в Сенаті з цього питання було відкладене на кілька місяців через заперечення з боку двох сенаторів-республіканців, Ренда Пола і Майка Лі. Ренд Пол, зокрема, поставив під сумнів, чи буде розумно розлючувати Росію, яка виступає проти розширення НАТО. Він також вважає, що така маленька країна, як Чорногорія, не зможе відігравати суттєву роль у захисті Сполучених Штатів.

Чорногорія, населення якої становить 650 тисяч людей, сподівається отримати схвалення свого членства від усіх 28 країн, які нині входять до НАТО. У разі такого схвалення Чорногорія може стати повноправним членом Альянсу на саміті в травні. Нині членство балканської країни в оборонному союзі підтримали 24 країни.

Як повідомлялося, двоє лідерів проросійської опозиції в Чорногорії, які недавно втратили парламентський імунітет, звернулися до чільного радника Білого дому США з проханням допомогти зірвати вступ балканської країни до НАТО, який іще має ратифікувати Конгрес США.

Читайте також статтю Новий балканський розклад: ЄС втрачає, Росія здобуває

Джерело: Радіо Свобода