Держсекретар запевнив: США не планують удару по Північній Кореї
- Сьогодні, 22:59
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Пересування американської групи в Тихому океані були заплановані, зазначив ТіллерсонГрупа військових кораблів США виконує звичайні заплановані маневри у Тихому океані і не планує якихось дій проти КНДР.
Про це під час прес-конференції за результатами зустрічі з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим заявив Держсекретар США Рекс Тіллерсон.
«Пересування нашої групи в Тихому океані були заплановані. Немає якоїсь певної мети. Ця група виконує рутинні операції. Тут нема чого обговорювати», – сказав Тіллерсон.
У свою чергу, Лавров також висловився за врегулювання ситуації з випробуванні ядерної зброї КНДР політичним шляхом.
«Ми обговорювали ситуацію з КНДР у нас є спільні прагнення врегулювати цю проблему політичними методами і домогтися денуклеаризації шляхом переговорів», – сказав Лавров.