Держстат: валовий національний дохід торік становив 2,4 трлн гривень

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Фото: Kriza.com.ua Валовий прибуток і змішаний дохід у 2016 році склали 1,1 трлн гривень.

Реальний ВВП зріс на 2,3%

Валовий національний дохід України (без урахування тимчасово окупованій території АР Крим, р. Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції) у 2016 році склав 2 трлн 358 млрд 971 млн гривень. Про це повідомляє Державна служба статистики, передає «Главком».

Валовий прибуток і змішаний дохід у 2016 році склали 1,1 трлн гривень. Оплата праці найманих працівників за минулий рік склала 986,8 млрд гривень, а податки за винятком субсидій на виробництво та імпорт - 397,5 млрд гривень.

При цьому збитки від власності, отримані від інших країн за винятком сплаченого доходу, склали 133,7 млрд гривень.

Нагадаємо, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України (з урахуванням сезонного фактора) у 2016 році, порівняно з відповідним періодом 2015 року, зріс на 2,3%.