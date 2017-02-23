Десантник про знищення ворожої техніки: з ПЗРК стріляв вдруге в житті

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Десантник Стас

БМП бойовиків знищено на околиці Донецька

Молодий десантник Стас з Черкаської області нещодавно влучним пуском ракети ПТРК знищив одиницю ворожої бронетехніки в північно-західних околицях окупованого російсько-терористичними військами Донецька.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони.

«Це був другий раз, коли я стріляв з ПТРК. Вперше — на полігоні, під час навчання. А другий, як бачите, вже у бойових умовах», - розповідає офіцер.

За його словами, доба, коли трапилась ця подія, у бойовому контексті була досить «гарячою»: коли у зоні видимості з’явилась ворожа БМП і також почала вести вогонь по наших укріпленнях, єдиним виходом із ситуації, що склалася, було застосувати дозволені мінськими домовленостями наявні протитанкові засоби, щоби знищити нахабну «бляшанку» окупантів.

«Шанс влучити із першого пострілу був непевним, але рефлекси та інтуїція бойового офіцера не підвели», - зазначили в Міноборони.

«Лише побачивши, як за декілька секунд після запуску ракети з цілі вистрілив сніп іскор, потім вона задиміла і, зрештою, вибухнула, я зрозумів, що поцілив», - каже Стас.