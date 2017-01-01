Дещиця побачив «гібридну війну» у руйнуванні українських та польських пам'ятників

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Андрій Дещиця

Також Андрій Дещиця впевнений, що у Польщі та в Україні різний рівень знання історії

Посол України у Польщі допускає, що руйнування українських і польських пам'ятників - це частина гібридної війни. Про це Андрій Дещиця заявив в ефірі телеканалу TVP Info, повідомляє Польське радіо.

«Іноді я думаю, що частина провокацій у польсько-українських взаєминах, зокрема руйнування пам’ятників, може бути складовою гібридної війни, щоб посварити українців та поляків. Це скоріше та гібридна війна, що ведуть на багатьох фронтах – трохи танками сепаратистів, трохи в мас-медіа, трохи політичним тиском, трохи якимись ускладненнями в економічних взаєминах», – сказав посол.

Андрій Дещиця відповів також на запитання про те, чи у контексті польсько-українських взаємин Київ може визнати «злочинну роль УПА».

«Безумовно, треба засудити ті військові підрозділи, які вчиняли вбивства мирного населення, це напевно треба зробити. Але попрошу зрозуміти одну річ, що насправді про історію УПА, про Волинь, в Україні ми почали говорити тільки два-три року тому. Половина суспільства нічого про це не знає. У Польщі та в Україні різний рівень знання історії», – пояснив дипломат.

Нагадаємо, що польські громадські організації засудили знищення пам'ятнику воїнам УПА у Підкарпатському воєводстві восени минулого року. Фонд також звернувся до своїх громадян із закликом відкинути мову ненависті, засудити знищення надгробків, агресивні написи на стінах і напади на людей.