Дешевих польотів не буде? В Ryanair не змогли підтвердити домовленості с «Борисполем»

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Літак ірландської авіакомпанії Ryanair

Представники компанії відмовилися коментувати перемовини з аеропортом

Дешеві рейси ірландського лоукостера Ryanair із Борисполя під питанням. Представники компанії не змогли підтвердити домовленості з аеропортом про початок польотів цього року. У самому ж «Борисполі» кажуть, що перемовини начебто ще тривають. Тому казати напевно, що Ryanair таки зможе літати з летовища під Києвом, ще зарано.

З проханням прокоментувати перебіг подій «Главком» звернувся у головний офіс Ryanair. Причина, через яку ми вирішили відправити запит в авіакомпанію, – нещодавнє інтерв’ю генерального директора «Борисполя» Павла Рябікіна, який заявив, що переговори з ірландцями ще не завершилися. Сторони ніяк не можуть домовитися про аеропортові збори.

Проте в прес-службі Ryanair коментувати свій діалог з «Борисполем» відмовилися. «Нам нічого додати до інформації, яку ми озвучили на прес-конференції в Києві 15 березня», – такою була відповідь авіакомпанії на запит «Главкома».

Дійсно, в березні представники Ryanair прилітали до столиці України, щоб розповісти, з яких українських аеропортів та куди вони літатимуть. Детальніше про заплановані рейси ви можете дізнатися з нашого матеріалу про бюджетні подорожі до Європи.

Серед українських аеропортів, які називалися на прес-конференції Ryanair, був і «Бориспіль». Але ж з того часу відбулося кілька подій, які свідчать про те, що у відносинах головного аеропорту країни та найбільшого лоукостера Європи не все так добре.

Так, наприкінці березня, за два тижні після київської конференції ірландців, у «Борисполі» заявили, що не можуть погодитися на умови, запропоновані перевізником. Фактично цю ж інформацію ще раз озвучив директор аеропорту у вчорашньому інтерв’ю.

Вже у квітні Рябікін запропонував Ryanair базуватися не в «Борисполі», а в Гостомелі (приблизно 35 кілометрів від Києва). Тим самим топ-менеджер ще раз натякнув на те, що не може домовитися з авіакомпанією.

Можна було б припустити, що Ryanair змінив тактику й переорієнтувався на інший аеропорт столиці – «Київ» (у минулому «Жуляни»). До того ж на згаданій конференції представники компанії припускали, що у майбутньому, можливо, будуть літати у тому числі й з «Києва».

Але якщо подивитися розклад рейсів Ryanair, то можна побачити, що авіакомпанія запланувала польоти вже цієї осені саме з «Борисполя». Проте як ірландці збираються літати з аеропорту, з яким, судячи з усього, ще немає домовленостей, невідомо.