Десять незаконних мігрантів з Бангладешу намагались потрапити через Україну в ЄС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жоден з мігрантів не зміг надати своїх навіть своїх документів

Десять громадян Республіки Бангладеш намагалися потрапити з Російської Федерації через територію України до Євросоюзу. Про це повідомили у Нацполіції.

Оперативники встановили місце переховування групи нелегальних мігрантів – в орендованій квартирі багатоповерхового будинку в одному із спальних районів столиці.

Виявлена група складалася з десяти громадян Республіки Бангладеш. Жодних документів у них не було.

Під час опитування нелегалів вони повідомили, що на територію України їх незаконно переправили з Російської Федерації. За свій нелегальний транзит до однієї з країн Західної Європи вони заплатили на батьківщині від 6 до 11 тисяч доларів США.

Іноземців передано до міграційної служби, подальшу їх долю вирішуватиме суд.

До слова, Угорщина планує поступово закрити всі табори для мігрантів, що розташовані усередині країни, через підготовку до створення таборів на кордоні.