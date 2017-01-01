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    Детективи НАБУ до завтра вирішать, чи відпускати Насірова до США

    • Сьогодні, 15:03
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    Роман Насіров
    Роман Насіров

    Слідство проводить судово-медичну експертизу, щоб підтвердити факт проведення операції Насірову під час його затримання у березні поточного року

    Національне антикорупційне бюро до 31 травня визначиться, чи відпускати відстороненого главу Державної фіскальної служби Романа Насірова на лікування до США. Про це сказав у вівторок керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

    «Строки розгляду минають завтра. Я очікую від детективів інформацію про результати його розгляду», - сказав він.

    Холодницький також підтвердив, що Насіров напередодні подав до НАБУ клопотання, у якому просить повернути йому закордонний паспорт. 

    Керівник САП висловив сподівання, що розслідування у справі Насірова буде завершене на початку червня.  

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    Наразі, зазначає Холодницький, слідство проводить судово-медичну експертизу, щоб підтвердити факт проведення операції Насірову під час його затримання у березні поточного року.

    Як повідомлялося, Насіров просить детективів НАБУ повернути йому закордонний паспорт. Він надав слідству документи, які підтверджують нагальну потребу виїзду за кордон на лікування.

    Нагадаємо, клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров'я України не підтвердила діагноз, встановлений у лікарні «Феофанія» голові ДФС Роману Насірову. У висновках зазначається, що лікарі «Феофанії» систематично та необґрунтовано перебільшували тяжкість стану здоров’я голови ДФС. Об’єктивних підстав для встановлення зазначеного раніше діагнозу, на переконання комісії МОЗ, у лікарів «Феофанії» не було.

    Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави. Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. 16 березня за Насірова внесли заставу 100 млн грн і він вийшов на волю.

    Читайте також матеріал «Главкома» «Справа на 100 мільярдів. Чому Насіров здав лише попередників».

    Усі подробиці скандальної справи Насірова дивіться тут.

    Джерело: Укрінформ

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