Детективи НАБУ затримали екс-чиновника зернової корпорації за нанесення збитків на $ 60 млн
- Вчора, 23:51
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24 січня детективи НАБУ затримали екс-посадовця ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація»
Щойно детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали ще одного екс-керівника ДПЗКУ, причетного до завдання держкорпорації збитків на суму понад 60 млн дол США.
Про це повідомили у прес-службі НАБУ.
Встановлюється місцезнаходження інших учасників організованого угруповання.
Нагадаємо, 24 січня детективи НАБУ затримали двох осіб, екс-посадовця ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація» (ДПЗКУ) та одного представника міжнародного зернотрейдера причетного до завдання збитків ДПЗКУ на суму понад 60 млн дол США.