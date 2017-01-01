Детективи НАБУ затримали екс-чиновника зернової корпорації за нанесення збитків на $ 60 млн

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24 січня детективи НАБУ затримали екс-посадовця ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація»

Щойно детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали ще одного екс-керівника ДПЗКУ, причетного до завдання держкорпорації збитків на суму понад 60 млн дол США.

Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

Встановлюється місцезнаходження інших учасників організованого угруповання.

Нагадаємо, 24 січня детективи НАБУ затримали двох осіб, екс-посадовця ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація» (ДПЗКУ) та одного представника міжнародного зернотрейдера причетного до завдання збитків ДПЗКУ на суму понад 60 млн дол США.