Детонація боєприпасів на Харківщині може тривати до чотирьох днів, зона евакуації становить 7 км

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Вибух на Харківщині Фото із соцмереж

Військовий склад в Балаклії - один з найбільших в Європі

Боєприпаси на складі, де стався вибух, на Харківщині можуть детонувати до чотирьох днів, а це значить, що наблизиться до складів зараз неможливо. Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 7 км. Про це пише УНН з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

Як повідомив співрозмовник ЗМІ, виходячи з площі і кількості боєприпасів, вони можуть детонувати до 4 днів, а це значить, що наблизиться до складів зараз неможливо.

Наразі зона евакуації з району пожежі становить 7 км, однак може бути розширено, додав співрозмовник.

Цей склад один з найбільших в Європі, додало джерело.

Як повідомлялося, наразі на місці події розгорнуто оперативний штаб. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вилетів на місце події.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Як повідомлялося, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.

За даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 «швидких». На гасінні пожежі задіяно значнку кількість техніки та рятувальникіів області.

Наразі жертв та постраждалих від надзвичайнолї події на Харківщині нема.