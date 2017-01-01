  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Deutsche Bank заборонив співробітникам користуватися WhatsApp

    • Сьогодні, 06:41
    • Розсилка

    Дослідники з Університету Берклі заявили, що виявили уразливість в WhatsApp, яка дозволяє читати листування користувачів.

    Німецький Deutsche Bank заборонив своїм співробітникам використовувати месенджери WhatsApp, Google Talk і iMessage на корпоративних телефонах, повідомляє Bloomberg.

    Відзначається, що така вимога пов'язана з тим, що текстові повідомлення, на відміну від листів, надісланих електронною поштою, не можна зберігати на серверах компанії.

    «Ми прекрасно усвідомлюємо, що таке рішення змінить вашу повсякденну роботу, і ми висловлюємо жаль з приводу доставлених незручностей. Проте, це крок необхідний для того, щоб Deutsche Bank продовжував відповідати нормативним і правовим вимогам», - йдеться у зверненні компанії до співробітників.

    Раніше дослідники з Університету Берклі заявили, що виявили уразливість в WhatsApp, яка дозволяє читати листування користувачів.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ