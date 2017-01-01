Deutsche Bank заборонив співробітникам користуватися WhatsApp



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дослідники з Університету Берклі заявили, що виявили уразливість в WhatsApp, яка дозволяє читати листування користувачів.

Німецький Deutsche Bank заборонив своїм співробітникам використовувати месенджери WhatsApp, Google Talk і iMessage на корпоративних телефонах, повідомляє Bloomberg.

Відзначається, що така вимога пов'язана з тим, що текстові повідомлення, на відміну від листів, надісланих електронною поштою, не можна зберігати на серверах компанії.

«Ми прекрасно усвідомлюємо, що таке рішення змінить вашу повсякденну роботу, і ми висловлюємо жаль з приводу доставлених незручностей. Проте, це крок необхідний для того, щоб Deutsche Bank продовжував відповідати нормативним і правовим вимогам», - йдеться у зверненні компанії до співробітників.

Раніше дослідники з Університету Берклі заявили, що виявили уразливість в WhatsApp, яка дозволяє читати листування користувачів.