Девід Рокфеллер помер у віці 101 року

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Рокфеллер став першою у світі людиною, якій трансплантували серце сім разів

Девід Рокфеллер, останній з онуків першого мільярдера Америки, засновника компанії Standard Oil Джона Рокфеллера, помер у понеділок, 20 березня, у своєму родовому маєтку Покантіко-Хіллз у штаті Нью-Йорк, повідомляє The New York Times.

Рокфеллер помер у віці 101 року, до свого 102-го дня народження він не дожив близько двох із половиною місяців.

Зазначимо, що Рокфеллер став першою у світі людиною, якій трансплантували серце сім разів. Сам він казав, що кожне серце «вдихає» життя в його тіло.

В опублікованому сьогодні рейтингу мільярдерів Forbes Рокфеллер посів 581-ше місце зі статком $3,3 млрд. Укладачі рейтингу Forbes назвали його найстарішим з усіх живих на землі мільярдерів.