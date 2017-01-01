Дев’ять мішків сала не довезли молоді контрабандисти у Росію

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Фото: dpsu.gov.ua Контрабандисти

Вага товару складала майже 200 кілограмів

У суботу, 6 травня, неподалік кордону з Росією оперативні співробітники Держприкордонслужби спільно з прикордонниками Харківського загону запобігли незаконному переміщенню через кордон партії товарів народного споживання. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

За її даними, у ході реалізації завчасно отриманої оперативниками інформації про можливу протиправну діяльність, спільний прикордонний наряд під час перевірки держрубежу на напрямку між українським населеним пунктом Отрадне та російським Новопетрівка затримав автомобіль марки ВАЗ. Автівкою двоє громадян України 1983 та 1984 років народження намагалися перемістити 9 мішків сала загальною вагою майже 200 кілограмів та запчастини до автомобіля. Під час затримання правопорушники чинили опір прикордонникам, за що на них, окрім спроби порушення кордону, складені документи за злісну непокору військовослужбовцям.

Попередня сума оцінки вилученого товару склала 50 тисяч гривень. Наразі товар передано співробітникам фіскальної служби. Громадян України затримано в адміністративному порядку.