  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Дев’ять з десяти українців хотіли б заробляти більше – опитування

    • Сьогодні, 14:03
    • Розсилка

    Довше працювати заради додаткового заробітку готові більше половини респондентів

    Лише 14% українців вважають, що їм достатньо грошей, які вони заробляють, свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».

    Разом з тим 27% заявили, що швидше недостатньо, більше половини (56%) – однозначно недостатньо. При цьому абсолютна більшість опитаних (89%) хотіли б заробляти більше.

    Більшість (62%) опитаних вважають, що оптимальний робочий день може тривати вісім годин, 27% – за більш короткий робочий день (шість-сім годин), лише 2% – готові працювати 10 годин і більше. Довше працювати заради додаткового заробітку готові більше половини (56%) опитаних, третина (32%) – не готові.

    Найбільше тих, хто готовий працювати більше часу для додаткового заробітку, на заході, найменше – на сході.

    170754

    Як повідомлялося, більше третини українців дають гроші на благодійність.

    Читайте також
    соцопитування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ