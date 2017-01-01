Дев’ять з десяти українців хотіли б заробляти більше – опитування

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Довше працювати заради додаткового заробітку готові більше половини респондентів

Лише 14% українців вважають, що їм достатньо грошей, які вони заробляють, свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Разом з тим 27% заявили, що швидше недостатньо, більше половини (56%) – однозначно недостатньо. При цьому абсолютна більшість опитаних (89%) хотіли б заробляти більше.

Більшість (62%) опитаних вважають, що оптимальний робочий день може тривати вісім годин, 27% – за більш короткий робочий день (шість-сім годин), лише 2% – готові працювати 10 годин і більше. Довше працювати заради додаткового заробітку готові більше половини (56%) опитаних, третина (32%) – не готові.

Найбільше тих, хто готовий працювати більше часу для додаткового заробітку, на заході, найменше – на сході.

Як повідомлялося, більше третини українців дають гроші на благодійність.