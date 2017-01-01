Деякі пункти меморандуму з МВФ є антиконституційними, - Безсмертний

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Роман Безсмертний

Безсмертний вважає, що ті, хто підписувався під документом МВФ, вже давно заслужили імпічмент або ж відставку

Деякі пункти меморандуму з МВФ суперечать Конституції України. Тому й ті, хто підписувався під цим документом, вже давно заслужили імпічмент або ж відставку.

Про це заявив екс-нардеп, український дипломат та колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний.

«З точки зору нинішньої Конституції, деякі пункти меморандуму з МВФ є антиконституційними. Тому й ті, хто підписалися під ними, вже давно заслужили імпічмент, відставку, тобто те, що кому належить. Більше того, згідно Конституції, Україна не може делегувати навіть частину своїх повноважень будь-якому іншому суб’єкту, в тому числі й бути членом подібних міжнародних організацій. Більше того, про це знали ті, хто писав Конституцію», – переконує Безсмертний.

За словами політика, ще у 1997 році таки були перші пропозиції, що у разі того, коли Україна кудись вступатиме, вона має делегувати частину своїх повноважень. Проте, вже зараз така система не діє.

«Наголошую, що нинішня Конституція не передбачає жодних делегувань, зокрема, Україна не має жодних зобов’язань перед різного роду кредиторами. Тим більше, якщо брати до уваги 13 та 14 статтю Конституції України», – додає Роман Безсмертний.