Дейдей про подання на зняття недоторканності: Це смішно

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Євген Дейдей, народний депутат

Євген Дейдей заявив, що готовий постати перед судом, оскільки не відчуває провини

Народний депутат від «Народного фронту» Євген Дейдей назвав «смішною» заяву генерального прокурора Юрія Луценка про подання на зняття з нього недоторканності.

«Справді смішно. Я так розумію, ми зловили, мабуть, усіх корупціонерів у країні. Залишилося тільки добровольців почати саджати і доводити їм, що вони незаконно збагатилися невідомо на чому», - заявив Дейдей телеканалу «112 Україна».

Також він висловив думку, що у справі не стільки зіграла роль ГПУ, як САП і НАБУ.

«Я вас можу запевнити, що не відчуваю свою провину, розумію, що немає жодного фактажу, і готовий постати перед будь-яким судом, перед будь-яким парламентом. Я прожив 26 років без депутатської недоторканності, так і зараз готовий без неї жити. У цих місцях, в АТО, особливо не допомагає», - додав нардеп.

Також депутат повідомив, що вже був на допиті в НАБУ.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що в ході спільної перевірки поданих електронних декларацій ГПУ, САП і НАБУ до Верховної Ради України підготовлено подання на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Геннадія Бобова, Євгенія Дейдея та Андрія Лозового.