Дії НБУ щодо «Укрландфармінга» нівелюють всю роботу уряду по залученню інвестицій, - нардеп Москаленко

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Агропромисловий комплекс Бахматюка генерує близько 12% ВВП України

Тиск Національного банку України на агрохолдинг «Укрландфармінг» і його власника Олега Бахматюка нівелює зусилля уряду по залученню в країну іноземних інвестицій. Про це заявив народний депутат Ярослав Москаленко.

«Позиція Нацбанку виглядає більш ніж дивною. Фактично, необдумані рішення окремих чиновників руйнують результати роботи політичного керівництва країни, особливо економічного блоку. Це неприпустимо. Конфлікт аграрного холдингу «Укрландфармінг» і НБУ кидає тінь на ту титанічну роботу, яка робиться на найвищому державному рівні щодо підтримки підприємництва та створення сприятливого інвестиційного клімату. Сьогодні запущені такі вагомі інструменти, як Національний інвестиційна рада, Національний комітет з промислового розвитку України. Ми шукаємо інвестиції по всьому світу, але чи захоче бізнес йти до нас після таких прикладів, як з «Укрландфармінгом»? Для реального економічного зростання державні структури повинні сприяти українському бізнесу, а не протидіяти його діяльності», - зазначив парламентарій.

Він уточнив, що проблеми у холдингу виникли через втрату активів після анексії Росією Криму та початку бойових дій на Сході України. Незважаючи на це, «Укрландфармінг» продовжує працювати і виконувати свої зобов'язання.

«Навіть після такого удару компанія продовжує діяльність, десятки тисяч людей не втратили роботу. Тому є всі підстави для реструктуризації заборгованості, про що і домовилися з усіма без винятку іноземними кредиторами. Це яскравий маркер того, що аграрний холдинг має майбутнє», - підкреслив Ярослав Москаленко.

Депутат додав, що в ситуації, що склалася керівництво держави має заступитися за агрохолдинг, який формує значну частину ВВП країни.

«Держава буде розвиватися тоді, коли буде допомагати вирішувати проблеми бізнесу, а не створювати їх. Хочу нагадати, що агропромисловий комплекс генерує близько 12% ВВП України, і є надійним джерелом валютних надходжень. Тільки за 2016 рік АПК додатково приніс півмільярда доларів до того показника, який був роком раніше. «Укрландфармінг» - підприємство загальнодержавного масштабу, воно робить вливання в національну економіку. Тут не стоїть питання Бахматюк або не Бахматюк. Це питання - професійного колективу, якісної продукції, стабільного наповнення бюджету та іміджу України на міжнародній арені. Сьогодні треба поливати зерно, яке завтра дасть урожай державі», - резюмував Ярослав Москаленко.

Нагадаємо, власник найбільшого українського агрохолдингу «Укрландфармінг» Олег Бахматюк звернувся з відкритим листом до президента Петра Порошенка і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням втрутитися в конфлікт з главою НБУ Валерією Гонтаревою. За інформацією власника агрохолдингу, Гонтарева, використовуючи службове становище, поширює неправдиву інформацію про акціонерів «Укрландфармінга», що унеможливлює роботу його підприємств і загрожує економіці України.

Раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що президент і прем'єр повинні зупинити нападки глави Нацбанку на агрохолдинг «Укрландфармінг». За його словами, реальний сектор повинен стати для чиновників «священною коровою».