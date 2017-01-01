Диктори у Вірменії не оголосили Азербайджан під час півфіналу «Євробачення»
- Сьогодні, 08:23
-
Розсилка
У момент показу кліпу з азербайджанською співачкою диктори ні слова не сказали про виступаючу
Диктори Першого вірменського каналу не оголосили Азербайджан під час трансляції півфіналу «Євробачення».
У момент показу кліпу з азербайджанською співачкою диктори ні слова не сказали про виступаючу, нагадавши, що 9 травня у Вірменії відзначаються відразу три свята - День перемоги, День карабаської армії і День взяття Шуші.
«А тепер виступає чергова країна з піснею« Скелети », - сказав диктор, не називаючи країну.
Нагадаємо, у Києві за результатами першого півфіналу «Євробачення-2017» визначилися перші фіналісти. Вони вже провели жеребкування, хто в якій частині фіналу виступить.
Другий півфінал «Євробачення» відбудеться 11 травня. Фінал – 13 травня.
Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.
Джерело: Газета.Ru