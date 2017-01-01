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    Диктори у Вірменії не оголосили Азербайджан під час півфіналу «Євробачення»

    • Сьогодні, 08:23
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    <span>Представниця Азербайджану Діана Хаджієва&nbsp;</span>
    Фото: ТаблоID
    Представниця Азербайджану Діана Хаджієва 

    У момент показу кліпу з азербайджанською співачкою диктори ні слова не сказали про виступаючу

    Диктори Першого вірменського каналу не оголосили Азербайджан під час трансляції півфіналу «Євробачення».

    У момент показу кліпу з азербайджанською співачкою диктори ні слова не сказали про виступаючу, нагадавши, що 9 травня у Вірменії відзначаються відразу три свята - День перемоги, День карабаської армії і День взяття Шуші.

    «А тепер виступає чергова країна з піснею« Скелети », - сказав диктор, не називаючи країну.

    Нагадаємо, у Києві за результатами першого півфіналу «Євробачення-2017» визначилися перші фіналісти. Вони вже провели жеребкування, хто в якій частині фіналу виступить.

    Другий півфінал «Євробачення» відбудеться 11 травня. Фінал – 13 травня.

    Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.

    Джерело: Газета.Ru

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