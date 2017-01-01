Ділова репутація Ярославського не відповідає вимогам закону для покупки банку, - Микола Спірідонов

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Експерт Українського інституту аналізу та менеджменту політики Микола Спірідонов

Експерт зазначив, що кримінальні справи, пов'язані з експериментами над Харківським тракторним заводом - це вагомий негативний відбиток на репутації Ярославського

Є підстави вважати, що ділова репутація і фінансовий стан бізнесмена Олександра Ярославського не відповідають вимогам Закону України «Про банки і банківську діяльність» для подачі ним заявки на придбання фінансової структури. Таку думку висловив експерт Українського інституту аналізу та менеджменту політики Микола Спірідонов, пише Рolitconsultant.org.

«До ділової репутації та фінансового стану Олександра Ярославського є безліч питань, зокрема до відповідності його ділової репутації для покупки фінансової структури. Наприклад, ЗМІ повідомляють про те, що Ярославський реконструював за рахунок держави стадіон «Металіст», потім продав його Сергій Курченко, заробивши на цьому $50 млн. Варто згадати скандал навколо рейдерського захоплення Кременчуцького НПЗ «Укртатнафта», компаніями афільованим з групою «Приват» Коломойського і DCH Ярославського. Сьогодні Татарстан судиться з Україною в європейських судах, вимагаючи компенсацію в $144 млн, а також повернення втрачених акцій «Укртатнафти». Як запевняє сама компанія, заволоділи їхніми грошима шахрайським шляхом. Як мінімум, ці факти вже не відповідають вимогам пункту 2 частини 8 статті 34, а також пункту 2 частини 10 статті 34 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - повідомив експерт.

Експерт зазначив, що кримінальні справи, пов'язані з експериментами над Харківським тракторним заводом - це вагомий негативний відбиток на репутації. Зокрема, на заводі була проведена підготовка до демонтажу для подальшого вивезення в Росію обладнання ливарних цехів. Вивезти завод не вдалося завдяки втручанню СБУ, оскільки це вже питання національної безпеки. «Можна було б сказати, що у всьому винні попередні власники - структури російського мільярдера Дерипаски, але сталися ці події це вже після того, як Ярославський повернув собі ХТЗ», - говорить Спиридонов.

«Міг бути одиничний випадок, що стосується ділової репутації, але все вищеперераховане свідчить про те, що такий спосіб ведення справ для Ярославського - це норма. При тому, що це далеко не повний перелік негативних епізодів і підстав, які викликають питання у відповідності ділової репутації Ярославського вимогам Закону України «Про банки і банківську діяльність», - продовжив експерт.

«ЗМІ неодноразово вказували на те, що немає ніякої ясності з мільярдними боргами, судами з банком ВТБ через те, що структури Ярославського не платили більше року відсотки по кредиту, банкрутством мережі «Караван» та «Лекс холдинг», банкрутство якого, цілком можливо, завершиться тим, що майно Ярославського пустять з молотка. НБУ навіть на підставі лише пункту 2 частини 15 статті 34 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» може заборонити Ярославському брати участь в купівлі будь-якого фінансового активу банку і тп. Сам собою напрошується висновок про невідповідність фінансового стану і майнового становища даного суб'єкта вимогам, встановленим Національним банком України», - підсумував він.