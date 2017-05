Діловий центр Торонто окутав густий дим

Сильний дим йде з решітки каналізаційного люка

У Торонто поліція перекрила частину ділового району після повідомлення про можливий вибух. На місці пригоди видно сильний дим.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Сильний дим йде з решітки каналізаційного люка, йдеться в повідомленні з посиланням на очевидців.

У поліції уточнили, що під час інциденту ніхто не постраждав. На місце прибули пожежні автомобілі.За попередньою інформацією, сталася пожежа у гідропокритті.

CBC News повідомляє, що у зв'язку з інцидентом була закрита одна станція метро.

A loud explosion can be heard in this video from a witness on the scene in downtown Toronto https://t.co/jhAQnZ1c9k pic.twitter.com/IFvX5pHiLo