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    Діловий центр Торонто окутав густий дим

    • Сьогодні, 02:15
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    Місце інциденту в Торонто
    Місце інциденту в Торонто

    Сильний дим йде з решітки каналізаційного люка

    У Торонто поліція перекрила частину ділового району після повідомлення про можливий вибух. На місці пригоди видно сильний дим.

    Про це повідомляє агентство Reuters.

    Сильний дим йде з решітки каналізаційного люка, йдеться в повідомленні з посиланням на очевидців.

    У поліції уточнили, що під час інциденту ніхто не постраждав. На місце прибули пожежні автомобілі.За попередньою інформацією, сталася пожежа у гідропокритті.

    CBC News повідомляє, що у зв'язку з інцидентом була закрита одна станція метро.

    пожежа метро Торонто
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