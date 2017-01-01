Діловий центр Торонто окутав густий дим
- Сьогодні, 02:15
-
Розсилка
Місце інциденту в Торонто
Сильний дим йде з решітки каналізаційного люка
У Торонто поліція перекрила частину ділового району після повідомлення про можливий вибух. На місці пригоди видно сильний дим.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Сильний дим йде з решітки каналізаційного люка, йдеться в повідомленні з посиланням на очевидців.
У поліції уточнили, що під час інциденту ніхто не постраждав. На місце прибули пожежні автомобілі.За попередньою інформацією, сталася пожежа у гідропокритті.
CBC News повідомляє, що у зв'язку з інцидентом була закрита одна станція метро.
A loud explosion can be heard in this video from a witness on the scene in downtown Toronto https://t.co/jhAQnZ1c9k pic.twitter.com/IFvX5pHiLo— CBC News (@CBCNews) 1 травня 2017 р.