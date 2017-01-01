Дипломат: Австралійці дуже чекають на завершення розслідування по трагедії з МН17



Розсилка ВІДПРАВИТИ

фото: day.kiev.ua Посол України в Австралії Микола Кулініч

Кулініч зазначив, що саме трагедія з МН17 відкрила тему російської агресії в Україні

Посол України в Австралії Микола Кулініч в інтерв'ю «Главкому» розповів, що нещодавно у Канберрі в повному складі засідала Joint investigation group (Україна, Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія), яка обговорювала, що далі робити, яким буде механізм притягнення до відповідальності винних

Кулініч нагадав, що Австралія разом із іншими країнами входить до складу Спільної групи з розслідування цієї катастрофи.

«Австралійці дуже чекають на завершення розслідування. Днями у Канберрі в повному складі засідала Joint investigation group (Україна, Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія. – «Главком»). Приїжджали наші представники з прокуратури, МЗС, заступник міністра юстиції. Обговорювали, що далі робити, яким буде механізм притягнення до відповідальності винних», - розповів він.

Посол пояснив, якою є позиція Австралії щодо механізму притягнення до відповідальності.

«Є два підходи. Перший – це національне законодавство однієї з країн – учасниць Joint investigation group. Одна з пропозицій – використати нідерландське законодавство, яка дає можливість екстрадиції, видачі злочинців. Там цей механізм працює. І другий варіант – це створення міжнародного трибуналу ad hoc. Росія застосувала вето щодо створення міжнародного трибуналу в Радбезі ООН. Австралійці цим кроком з боку РФ були шоковані. Я розмовляв з міністром закордонних справ Австралії Джулі Бішоп. Якби ви знали, з якою тональністю вона відгукувалася про це вето Росії! І варіант ad hoc можливий (йдеться про намір створити спеціальний трибунал, що не потребує схвалення Ради Безпеки ООН. – «Главком»)», - розповів Кулініч..

За його словами, австралійці за аналог беруть «справу Локербі» (внаслідок вибуху літака американської компанії Pan American над шотландським містом Локербі в грудні 1988 року загинуло 270 осіб, переважно громадяни США. За підсумками розслідування було встановлено, що за теракт відповідальні громадяни Лівії, очолюваної тоді Муамаром Каддафі. У 1999 році після тривалих переговорів полковник Каддафі погодився видати підозрюваних за умови, що суд відбудеться на нейтральній території. У квітні 1999-го підозрюваних було передано шотландській поліції в голландському Утрехті, де на колишній американській військовій базі відбувся суд із дотриманням шотландських законів. У 2001 році суд виніс обвинувальний вирок щодо підсудних. – «Главком»).

«У будь-якому разі чекати вже недовго. Найближчим часом ми дізнаємося про результати», - зазначив посол України в Австралії.

Кулініч зазначив, що саме трагедія з МН17 відкрила тему російської агресії в Україні.