Дипломат: Легкість, з якою Трамп віддав наказ стрельнути, заскочила Путіна зненацька

Дональд Трамп

За словами Дмитра Кулеби, тепер Путін має враховувати, що Трамп дійсно може ушквартири

Удар по Сирії американськими «Томагавками», санкціонований президентом США Дональдом Трампом, змінить відносини Вашингтону і Москви. Про це в своєму дописі на Facebook пише представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

«Ударом по Сирії Дональд Трамп ефектно реалізував головне гасло Барака Обами: Yes, We Can (так, іронія долі). З іншого боку, нічний політ томагавків - це і є реалізація того самого головного гасла Трампа: Make America Great Again. Тож хоч в якомусь сенсі все у цих двох президентів склалося. Тому що послідовні», - йдеться в повідомленні.

Кулеба зазначає, що удар також засвідчив неможливість укладення між РФ і США так званої великої угоди.

«Легкість, з якою Трамп віддав наказ стрельнути, заскочила публіку зненацька. І підозрюю, що Путіна теж. Хоча його люб'язно попередили. Сильні можуть собі дозволити таку розкіш», - каже дипломат.

Представник України при Раді Європи також відзначає, що факт удару має як позитивні, так і негативні для Росії результати. Останніх - набагато більше.

«Удар в чомусь вигідний йому, тому що військова загроза з боку Америки отримала наочний доказ. І цей доказ можна продавати нечисленним союзникам та власному народові. Крім того, загальна стратегія Росії полягає у поширенні керованого хаосу і війни будь-якого виду, тому американські ракети лягли в ціль не лише фізично, але і політично. Але поганих новин для Росії значно більше і головна така: тепер на будь-якому театрі бойових дій – дипломатичному, розвідувальному, військовому або в кіберпросторі – Путін має враховувати, що Трамп дійсно може ушквартири. А це серйозний фактор стримування», - впевнений дипломат.

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії, з якої, за його словами, була здійснена хімічна атака в провінції Ідліб.