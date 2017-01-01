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    Дипломат: Легкість, з якою Трамп віддав наказ стрельнути, заскочила Путіна зненацька

    • Сьогодні, 11:30
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    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    За словами Дмитра Кулеби, тепер Путін має враховувати, що Трамп дійсно може ушквартири

    Удар по Сирії американськими «Томагавками», санкціонований президентом США Дональдом Трампом, змінить відносини Вашингтону і Москви. Про це в своєму дописі на Facebook пише представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

    «Ударом по Сирії Дональд Трамп ефектно реалізував головне гасло Барака Обами: Yes, We Can (так, іронія долі). З іншого боку, нічний політ томагавків - це і є реалізація того самого головного гасла Трампа: Make America Great Again. Тож хоч в якомусь сенсі все у цих двох президентів склалося. Тому що послідовні», - йдеться в повідомленні.

    Кулеба зазначає, що удар також засвідчив неможливість укладення між РФ і США так званої великої угоди.

    «Легкість, з якою Трамп віддав наказ стрельнути, заскочила публіку зненацька. І підозрюю, що Путіна теж. Хоча його люб'язно попередили. Сильні можуть собі дозволити таку розкіш», - каже дипломат.

    Представник України при Раді Європи також відзначає, що факт удару має як позитивні, так і негативні для Росії результати. Останніх - набагато більше. 

    «Удар в чомусь вигідний йому, тому що військова загроза з боку Америки отримала наочний доказ. І цей доказ можна продавати нечисленним союзникам та власному народові. Крім того, загальна стратегія Росії полягає у поширенні керованого хаосу і війни будь-якого виду, тому американські ракети лягли в ціль не лише фізично, але і політично. Але поганих новин для Росії значно більше і головна така: тепер на будь-якому театрі бойових дій – дипломатичному, розвідувальному, військовому або в кіберпросторі – Путін має враховувати, що Трамп дійсно може ушквартири. А це серйозний фактор стримування», - впевнений дипломат.

    Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії, з якої, за його словами, була здійснена хімічна атака в провінції Ідліб. 

    59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.

    Удари були спрямовані проти баз сирійських ВВС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарам.

    Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.

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