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    Дипломат: найближча зустріч у «нормандському форматі» відбудеться влітку

    • Сьогодні, 00:57
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    <p>Зустріч нормандської четвірки</p>

    Зустріч нормандської четвірки

    Постпред України при Раді Європи не вірить у серйозну паузу «нормандського формату»

    Зважаючи на паузу в роботі представників Нормандської четвірки, у зв'язку з проведенням виборів у Франції та Німеччині, зустрічі представників всіх чотирьох країн - України, Росії, Франції та Німеччини - відбудуться цьогоріч влітку.

    Про це в ефірі «5 каналу» заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

    «Я не думаю, що буде серйозна пауза, тому що контакти на всіх рівнях продовжать відбуватися», - сказав Кулеба.

    При цьому він переконаний, що «нормандський формат» продовжить працювати, тому що це «досить багаторівневий механізм і контакти будуть підтримуватися».

    Нагадаємо, 4 травня перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко заявила, щоп в «нормандському форматі» і «мінський процес» фактично припинені через майбутні вибори у Німеччині у вересні і президентські вибори у Франції в травні. 

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