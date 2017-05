Дипломат пояснив, чому українське посольство в Австралії шість років було без посла

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Посол України в Австралії Микола Кулініч Фото: day.kiev.ua

Шість років посольство України в Австралії не мало керівника

Посол України в Австралії Микола Кулініч в інтерв’ю «Главкому» розповів, чому тривалий час українська амбасада в цій країні не мала керівника. Сам Кулініч приїхав до Австралії у вересні 2015 року.

«Посольство України в Австралії було відкрито в 2003 році. Взагалі дипломатична установа відкривалась в Австралії до Олімпійських ігор 2000 року. Спочатку діяло Почесне консульство в Сіднеї. На його базі було створено Генеральне консульство в Сіднеї. Олімпійські ігри минули, і тоді виникла ідея Генконсульство перевезти в Канберру та перетворити його на посольство. Так і було зроблено у квітні 2003-го. Послом України в Австралії тоді призначили Олександра Міщенка (зараз посол України в Азербайджані. – «Главком»), потім його змінив Валентин Адомайтіс. А після його звільнення була пауза, чесно кажучи, затяжна, більше шести років, і тому у декого навіть виникає відчуття, що нашого посольства в Австралії не було. Але посольство було, воно видавало візи, може, не в тому масштабі, як би цього хотілося, але працювало», - розповів дипломат.

Кулініч пояснив, що замість посла був тимчасовий повірений. Але контент двосторонніх відносин тоді був інший. Із призначенням нового посла почалася нова фаза і активізація відносин, зазначив він. Посол також пояснив, якими були, на йодного думку, причини цієї паузи у кілька років.

«Україна, вочевидь, не входить у систему зовнішньополітичних пріоритетів Австралії. Їх більше цікавить ситуація навколо, у Тихому океані. Є проблема Індонезії, Китаю. Австралійці комфортно себе почувають на своєму континенті. Їм у себе затишно, а все, що відбувається у світі, – це десь дуже далеко. Це те, що у них називається down under (Австралію часто називають the land down under, що дослівно перекладається як «земля догори ногами». – «Главком»). Якщо взяти глобус, то вони умовно десь під глобусом. А це величезна країна. Якщо взяти мапу Австралії у правильних географічних пропорціях, вона покриває всю Європу – від Ірландії до Туреччини. Австралія співрозмірна за територією зі США. І при цьому там лише 24 мільйони населення. Тобто натовпів немає. До речі, коли я приїхав сюди після Японії (Микола Кулініч з 2007 по 2013 роки був послом України в Японії. – «Главком»), в цьому для мене був величезний контраст», - зазначив дипломат.

Він додав, що до того ж Україна довго не була активною в АТР (Азіатсько-Тихоокеанський регіон. – «Главком»), окрім Східної Азії, Китаю, Японії, Кореї.

«А от що стосується південної частини нашого світу, активності зовсім ніякої не було. Це для нас було радше екзотикою, ніж реальним дипломатичним напрямом. Африка, Латинська Америка і особливо ця Тихоокеанська частина завжди були на периферії наших інтересів», - підкреслив Кулініч.