Дипломат розказав про наслідки для України удару США по Сирії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

За словами Дмитра Кулеби, цей крок зміцнює позиції України у війні з Росією

Удар США по авіабазі в Сирії, з якої була здійснена хімічна атака в провінції Ідліб, засвідчує готовність президента США Дональда Трампа діяти рішуче задля вирішення міжнародних питань, в тому числі, й щодо України. Про це в своєму дописі на Facebook пише представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

За його словами, тепер Україна має враховувати, що Трамп «може ушквартири». Кулеба пише, що його дії можуть стосуватися не лише питань оборони, Донбасу і Криму, а й реформ та внутрішньої української політики.

«Удар США по Сирії зміцнює позиції України у нашій війні з Росією. Готовність Трампа до різких дій означає для нас цілий спектр, як нових можливостей, так і нової відповідальності. США залишаться прихильними до Мінських угод, але тепер шанси на підвищення рівня допомоги Україні у безпековому секторі суттєво зростають. Але так само США, які ось так легким рухом можуть запустити бойові томагавки, не будуть обтяжені сентиментами у разі необхідності застосування м'якшої, але не менш впливової сили в Україні, якщо щось піде не так. А це вже безпосередній сигнал нашим політикам та неформальним вершителям доль українців», - впевнений дипломат.

Кулеба додав, що Україна може вижити і перемогти в жорстокому світі, який буде ще більш жорстоким в перспективі, через єдність, успішні реформи і жорстку безпекову політику.

Раніше Кулеба заявив, що удар по Сирії американськими «Томагавками», санкціонований президентом США Дональдом Трампом, змінить відносини Вашингтону і Москви.