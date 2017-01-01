Дипломат розповів, як обійти перешкоди, які створює Росія у киргизько-українській торгівлі

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Український дипломат Микола Дорошенко

Загальний товарообіг між Україною і Киргизстаном, починаючи з 2013 року, зазнає зниження, зазначив Дорошенко

У зв’язку з введеним Росією обмеженням на транзит українських товарів через територію РФ до Киргизстану, виходом для розвитку українсько-киргизького партнерства може стати спрямування товарообігу через транскаспійський морський шлях, а також відновлення прямого авіасполучення Київ – Бішкек. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав посол України в Киргизстані Микола Дорошенко.

«...Виходом для розвитку нашого партнерства може стати спрямування товарообігу через транскаспійський морський шлях, хоча він частково проходить і по суші. Великі очікування у нас також покладені на відновлення прямого авіасполучення Київ – Бішкек, що дозволить оперативно доставляти окремі групи товарів, зокрема продукти харчування з малим терміном зберігання, можливо, фармацевтичну продукцію», - зазначив він.

Дорошенко повідомив, що загальний товарообіг між Україною і Киргизстаном, починаючи з 2013 року, зазнає зниження. «Для прикладу: в 2013 році товарообіг становив $160 млн, у 2014-му – $120 млн, у 2015-му – $86 млн. Загальний обсяг обміну товарами за 11 місяців минулого року становив $39,2 млн – на 49,4%, або на $38,4 млн менше за показники січня–листопада 2015 року. Експорт товарів з України до Киргизстану становив $37,6 млн. Імпорт з Киргизстану – $1,7 млн, на 71% менше за аналогічний період 2015 року. Український експорт складається переважно з цукру, кондитерських виробів, фармацевтичної продукції, зернових і продуктів переробки, картону, паперу, електричних машин. Імпорт – транспортні засоби. Щодо експорту: спостерігаємо зростання лише у фармацевтичній групі – на 64% порівняно з аналогічним періодом 2015 року. Тоді як у решті груп ми бачимо значне падіння», - розповів посол.

Він зазначив, що першопричиною такого падіння нашого експорту є укази президента Росії щодо обмеження автоперевезення українських товарів територією РФ.

«Щодо 2017 року, не хотів би виглядати песимістом, але передумов для покращення немає. До речі, що цікаво, заборони і обмеження, введені Росією, поширювалися певний час лише на українські товари, киргизькі ж могли спокійно потрапляти на наш ринок. Це я розцінюю як прояв гібридної війни проти України. Дії росіян є неправомірними, я на цьому наголошую під час зустрічей зі своїми киргизькими партнерами, оскільки вони суперечать статті 5 Генеральної угоди з тарифів і торгівлі від 1994 року, вони порушують принципи Світової організації торгівлі», - сказав Дорошенко.