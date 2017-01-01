Дипломатичний скандал: російському послу в Чорногорії вручили ноту протесту через затримання депутата в Москві

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Міодраг Вукович © AP Photo / Risto Bozovic

Міодраг Вукович був затриманий в Домодєдово в неділю, в понеділок його видворили з РФ

Міністерство закордонних справ Чорногорії вручило ноту протесту послу Російської федерації в Чорногорії Сергію Грицаю у зв'язку із затриманням в московському аеропорту «Домодєдово» депутата правлячої Демократичної партії соціалістів.

Про це повідомила прес-служба уряду Чорногорії.

«У зв'язку із затриманням депутата Міодрага Вуковича посол Росії Сергій Грицай викликаний в МЗС, там йому вручена нота протесту. Також було зазначено на неприйнятне ставлення відповідних російських органів, незаконне затримання депутата, в ході якого йому не було надано елементарних умов, незважаючи на його слабке здоров'я», - йдеться в заяві представника уряду країни.

Також послу було вказано на неприйнятне ставлення до дипломата Чорногорії в Росії, якому заборонили вступити в контакт з депутатом.

«МЗС очікує, що будуть з'ясовані причини, маючи на увазі, що в даному випадку порушено міжнародне право і правила нормальної дипломатичної комунікації», - йдеться в заяві представника уряду країни.

Голова Скупщини (парламенту) Чорногорії Іван Брайовіч також засудив затримання депутата Вуковича, назвавши це порушенням дипломатичних правил і прав людини.

Скупщина Чорногорії 28 квітня проголосувала за вступ країни в НАТО. Чорногорія офіційно стане членом НАТО 5 червня. Росія постійно намагалася втрутитися у внутрішні політичні процеси у Чорногорії, виступаючи проти вступу країни до Альянсу.

Раніше чорногорські ЗМІ повідомили, що депутат прозахідної правлячої Демократичної партії соціалістів Чорногорії Міодраг Вукович був затриманий в неділю в московському аеропорту «Домодєдово» і видворений в понеділок перший рейсом у Тіват.

Російське інформагентство повідомляє, що не має коментаря від російської сторони.