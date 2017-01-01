Директор ЦРУ порадив Трампу не чіпати санкції проти РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Директор ЦРУ США Джон Бреннан

Новому президенту США Дональду Трампу слід вкрай обережно підходити до питання зняття санкцій з Росії і чітко розуміти, які наслідки матиме такий крок

Про це, як повідомив телеканал Fox News, майбутньому господарю Білого дому сказав директор ЦРУ США Джон Бреннан.

За інформацією телеканалу, Бреннан також рекомендував Трампу більш виважено підходити до питання оцінки хакерських атак, в яких Вашингтон звинувачує Росію. Директор ЦРУ при цьому пояснив, що розвідувальне співтовариство було зобов'язане заздалегідь попередити обраного главу держави про зміст так званого досьє, в якому Москві приписується збір компрометуючих відомостей про Трампа.

Телекомпанія CNN у вівторок, 10 грудня, з посиланням на відомості, нібито отримані від посадових осіб США, повідомила, що на проведеному минулого тижня спецбріфінгу в Нью-Йорку керівники американських розвідувальних відомств ознайомили Трампа з нібито свідченнями наявності у російських спецслужб інформації особистого і фінансового характеру, що дискредитує обраного президента США.

Згідно CNN, під час брифінгу обраному президенту намагалися продемонструвати, що Москва збирала компрометуючі дані про членів двох провідних політичних партій США, проте свідомо зробила надбанням громадськості лише те, що стосується демократа, колишнього держсекретаря Хілларі Клінтон.

Республіканець назвав тему досьє і публікації «фальшивкою і тотальної політичної полюванням на відьом». У суботу на своїй сторінці в мережі мікроблогів Twitter він заявив, що в розвідувальному співтоваристві визнали підробкою так зване секретне досьє.

Пізніше газета The Wall Street Journal повідомила, що автором досьє є компанія Orbis Business Intelligence Ltd. Вона базується в Лондоні, укомплектована переважно колишніми співробітниками британських спецслужб і виконує делікатні замовлення приватних фірм.