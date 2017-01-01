Директор держпідприємства привласнив три мільйони та хотів втекти в Крим

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Вилучена готівка

Чоловіка затримали на КПВВ «Чонгар»

Співробітники СБУ спільно з поліцією та прикордонниками затримали директора одного з державних підприємств Кам’янка-Дніпровського району Запорізької області, який привласнив майже три мільйони державних коштів. Чоловік намагався втекти на територію тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

«У 2015 році посадовець уклав з приватними підприємцями низку договорів купівлі-продажу біологічного активу. За угодами фермерам було виділено майже 700 га оброблених та засіяних земельних ділянок для ведення сільського господарства. Насправді ніяких робіт на земельних ділянках не велось, а отримані від договорів майже три мільйони гривень зловмисник привласнив», - заявивли у відомстві

Директор держпідприємства намагався втекти від слідства до тимчасово окупованого Криму, проте був затриманий правоохоронцями на КПВВ «Чонгар».

Під час огляду оперативники спецслужби вилучили у затриманого шість тисяч доларів. Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомляв «Главком», нещодавно на Вінничині поліцейський вимагав та отримав хабар в сумі 22 тис грн за прийняття рішення про повернення вилученого майна.