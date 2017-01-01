Директор Дорна пояснив скандальне інтерв’ю артиста

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Іван Дорн

Негативні висловлювання в соцмережах директор співака назвав особистою думкою кожного

Директор українського співака Івана Дорна Андрій Гулик прокоментував скандальне інтерв’ю одному з російських видань, в якому артист назвав військову агресію РФ проти України «сваркою двох побратимів».

Гулик висловив свою думку російському виданню Life.

Він зазначив, що не знає, чи вплине скандальне інтерв’ю на відвідуваність концертів Івана Дорна. Негативні висловлювання в соцмережах директор співака назвав особистою думкою кожного.

На думку Гулика, артист просто підібрав неправильні слова, на які так відреагували люди.

Він також зазначив, що якщо Іван Дорн так сказав, значить, він вважає, що правий.

«Ймовірно, він висловив думку неналежним чином», – заявив директор артиста.

Нагадаємо. український співак Іван Дорн заявив, що процес примирення українців і росіян вже почався. Дорн відхрестився від допомоги АТО і назвав росіян братами, а конфлікт з Росією — сваркою.