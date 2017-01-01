Директор ФБР і глава Агентства нацбезпеки назвали Росію противником США

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Представники спецслужб вкотре заявили, що Росія здійснювала спроби втручання у президентські вибори, щоб «завадити американській демократії»

Директор ФБР Джеймс Комі і глава Агентства національної безпеки США генерал Майк Роджерс під час слухань в американському Конгресі в понеділок назвали Росію «противником» Сполучених Штатів.

«Росія є нашим противником», - заявив глава АНБ генерал Роджерс у відповідь на запитання конгресменів.

Директор ФБР Джеймс Комі підтвердив цю позицію. «Вони (росіяни – ред.) хочуть протистояти нам, виступати проти нас, підривати наші основи у найрізноманітніші способи», - заявив він.

При цьому, представники спецслужб вкотре заявили, що Росія здійснювала спроби втручання у президентські вибори, щоб «завадити (американській – ред.) демократії».

Водночас, на слуханнях було наголошено, що розслідування не знайшло підтверджень тому, що російські спецслужби могли вплинути саме на процес підрахунку голосів.

У понеділок, 20 березня, в Комітеті Палати представників США з питань розвідки проходять слухання директора ФБР Джеймса Комі й директора Агентства національної безпеки Майка Роджерса щодо розслідування з питань втручання Росії у внутрішню політику США.

Під час слухань, зокрема, директор Комі повідомив, що ФБР і Мінюст продовжують розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори у США. Крім того, досліджуються будь-які зв'язки між особами з кампанії Трампа з урядом Росії та можлива координація між президентською кампанією республіканського кандидата з російською стороною.

Водночас, Комі заявив, що ні ФБР, ні Мінюст не отримали доказів на підтвердження звинувачень Дональда Трампа на адресу президента Обами, що він начебто розпорядився прослуховувати виборчий штаб республіканця під час президентських виборів у США.

Джерело: Укрінформ