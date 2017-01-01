Директор Інституту української мови розповів про ставлення Адміністрації Порошенка до мовної проблеми



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Петро Порошенко із дружиною Мариною

Доки не достукаємось до політиків, від яких реально залежить розв’язання мовних питань, жодного результату не буде – Гриценко

Українські високопосадовці вважають, що самі в змозі вирішити мовне питання без допомоги науковців, зазначив у інтерв’ю «Главкому» директор Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук Павло Гриценко.

За словами філолога, в українських можновладвців, в тому числі і у президента, панує думка щодо мовного питання «ми самі знаємо, нам фахівці не потрібні». «На їхню думку, вчені займаються невідомо чим. Знаєте, триває постійна боротьба з Академією (НАН України) у вигляді секвестрації фінансування, ідеї передати академію до якихось університетів… Напередодні сторіччя Академії її кілька років поспіль мордують, скорочуючи фінансування, погрожують навіть закриттям», - зазначив Гриценко.

За словами науковця, главу держави запрошували на обговорення мовних питань минулого року у Академії наук до дня захисту рідних мов, проте президент не приїхав. «Надіслали якусь дівчинку, яка в адміністрації хіба що займається перекладанням з місця на місце папірців. Під час виступів було багато критичних зауважень на адресу президента, але жодної реакції так і не було», - додав Гриценко.

Як стверджує філолог, у свій час до нього у мовному питанні не прислухався і президент-утікач Янукович. «Стаття моя вийшла з картою від 1871 року, на якій було проведено зовнішні межі вживання української мови. На карті, надрукованій у газеті, білим проведена також межа кордонів незалежної України. Ці кордони дають можливість порівняти і побачити, як скоротилися межі вживання української, а також те, скільки наших земель повідходили до інших держав. Цю карту, до речі, я показував і Януковичу в Криму, бо потрібен був аргумент на доказ того, що з мовним питанням гратися не можна», - зазначив науковець.

Детальніше читайте: Доктор філології Павло Гриценко: Мовні квоти – це ляпас усім українцям