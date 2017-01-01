Директор кримського музею Тавриди обіцяє проводити екскурсії українською, якщо його попросять

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Андрій Мальгін

Гендиректор музею готовий особисто супроводжувати україномовних гостей

Очільник кримського Центрального музею Тавриди Андрій Мальгін стверджує, що в його культурному центрі немає ніяких перепон для україномовних туристів.

В музеї, за його словами, працюють співробітники, які здатні провести екскурсію українською. Про це Мальгін заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Українська мова ж є однією з трьох офіційних в Республіці Крим. Так і при Україні було. Та немає проблем, я особисто можу провести екскурсію українською», - пообіцяв Мальгін.

Нагадаємо, що 14 грудня минулого року амстердамський суд виніс рішення про те, що «скіфське золото» належить Україні і має бути повернуто до Києва.

Музеї в окупованому Криму почали процес оскарження рішення окружного суду Амстердама щодо повернення колекції «скіфського золота» Україні. Кримські музеї мають оскаржити рішення окружного суду Амстердама до 16 травня цього року.