Директора департаменту Нацбанку взяли під варту

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Сергій Шацький

Сергію Шацькому обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою

Директору одного з департаментів Нацбанку Сергію Шацькому, якого нещодавно було затримано під час отримання неправомірної вигоди, обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 800 тисяч гривень.

Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, таке рішення було прийнято Печерським районним судом Києва.

Стосовно трьох його спільників, які виступали у ролі посередників судом обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту за місцем постійного проживання.

Сергія Шацького затримано за підозрою у «отриманні неправомірної вигоди у сумі 25 тис доларів США». Правоохоронці також затримали трьох його спільників, які виступали у ролі посередників. Один із вказаних осіб є громадянином Азербайджану.