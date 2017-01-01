  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Директора одного із підприємств «Укроборонпрому» затримали за сутенерство

    • Сьогодні, 06:12
    • Розсилка
    Директора одного із підприємств &laquo;Укроборонпрому&raquo; затримали за сутенерство
    Директора одного із підприємств «Укроборонпрому» затримали за сутенерство

    Тиждень тому львівська поліція оголосила 46-річного Олега Погребняка у розшук

    Ввечері 23 травня у Львові поліція затримала директора ДП «Львівський завод ЛОРТА» Олега Погребняка за підозрою у сутенерстві.

    Про це повідомив львівський сайт «Форпост», посилаючись на власні джерела у поліції. Офіційних підтверджень цієї інформації з боку поліції наразі нема.

    Тиждень тому львівська поліція оголосила 46-річного Олега Погребняка у розшук. Разом з ним у оголошенні поліції про розшук вказаний і 48-річний уродженець Харкова Дмитро Степанов.

    Погребняка разом з сімома співучасниками підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.3. ст.303 ККУ (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією). За даними журналістів, його підозрюють в організації діяльності клубу «Какаду» у Львові, де відвідувачам надавали послуги сексуального характеру.

    Як зазначає видання, підозрюваному уже визначено термін тримання під вартою або сплату застави у розмірі 129 тис. грн.

    Погребняк очолив держпідприємство «Львівський завод ЛОРТА», що входить до складу держконцерну «Укроборонром» у березні 2016 року. З 2014 року він очолював інше підприємство «Укроборонпрому» – ДП «Науково-технічний комплекс «Імпульс».

    завод
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ