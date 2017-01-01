Директорка «Дождя» хоче вибачитися перед українцями за карту з російським Кримом

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Гендиректор телеканалу «Дождь» Наталія Синдєєва

В той же час Синдєєва вважає, що рішення про заборону трансляції було «емоційним»

Гендиректор російського телеканалу «Дождь» Наталія Синдєєва зізналася, що не ображається на Україну за заборону телеканалу і що хоче «вибачитися».

Про це Синдєєва заявила в інтерв'ю телеканалу «Настоящее время».

Зокрема, вона розповіла, що коли буває за кордоном, то зустрічає людей з України і хоче з ними поговорити, «вибачитися».

«Мені з кожним з них хочеться поговорити. Вибачитися, сказати щось на кшталт ось ми, люди, невинні, що таке сталося. Вибачитися не перед українським народом глобально, а ось людині, яку зустрічаєш, якось сказати, що мені соромно і боляче», - сказала Синдєєва.

В той же час Синдєєва вважає, що рішення про заборону трансляції було «емоційним».

«Мені здавалося дивним саме це формулювання. Адже ми, розумієш, знали. Нам за півроку до цього сказали: ось буде такий закон. Ми постаралися дотриматися закону. Але, вибачте, карта Росії з Кримом або без. Ми живемо тут за законами Російської Федерації, і ми повинні зробити так», - додала гендиректор каналу.

Нагадаємо, що 12 січня Нацрада з питань телебачення і радіомовлення одноголосно прибрала телеканал «Дождь» з переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам законодавства України. Зокрема, телеканал транслював сюжети з інформацією, яка зазіхає на територіальну цілісність України. У програмі каналу було показано карту Росії з Кримом.

Як раніше повіддомлялося, відомий воєнний фотограф прокоментував обмеження для деяких ліберальних російських ЗМІ, які запроваджує українська влада.

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