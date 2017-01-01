Діти друзів Путіна отримали високі посади в російських держкомпаніях – Rzeczpospolita

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Володимир Путін

Батько нового очільника Alrosa – Сергій Іванов – вважається одним з найближчих соратників глави РФ

Діти друзів президента Росії Володимира Путіна отримали високі посади у великих державних компаніях. Молодший син колишнього голови адміністрації президента Росії Сергій Іванов став директором компанії Alrosa – найбільшого у світі виробника алмазів. Сьогодні на цій посаді його затвердила національна наглядова рада. Про це пише видання Rzeczpospolita, додаючи, що попереднього керівника російської держкомпанії несподівано звільнили «через розбіжності у поглядах на стратегічні питання».

Батько ж нового очільника Alrosa – 64-річний Сергій Іванов – вважається одним з найближчих соратників Володимира Путіна. Після звільнення з посади голови адміністрації президента РФ він лишився радником з питань екології і транспорту. У чиновника двоє синів: старший Олександр і молодший Сергій. Вони обидва працювали на високий посадад у Газпромбанку. Зокрема, молодший син чиновника, який тепер став директором Alrosa, одразу після закінчення інституту став віце-президентом банку.

До речі, старший син Іванова нещодавно опинився в центрі скандалу, коли збив на смерть автомобілем жінку посеред Москви. Справу проти нього швидко закрили через «відсутність провини водія». Коли чоловік загиблої спробував оскаржити рішення суду, проти нього відкрили справу за образу Олександра Іванова. Але той відмовився переслідувати «злочинця».

Компанія Alrosa, яку тепер очолює його молодший брат, стала ласим шматком для кожного росіянина, наближеного до владних кіл. Їй належить 25% світового ринку алмазів і 97% ринку Росії. У 2016 російська компанія продала алмазів на 4,49 мільярда доларів.

Також високу посаду отримав і Олександр Рогозін – син віце-прем'єр-міністра Дмитра Рогозіна. Він став віце-президентом Об'єднаної авіаційної корпорації, якій належить, зокрема, авіабудівельний концерн «Сухой».

Як повідомлялося, після 17 років перебування при владі російський лідер може володіти статками у 200 млрд дол., 58 літаками і вертольотами, а також 20 палацами і заміськими віллами.