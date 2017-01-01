Діти-смертники підірвали себе біля табору біженців в Камеруні: є загиблі та поранені

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Діти з терористичної організації «Боко Харам»

Юні терористи вбили дев’ять осіб і поранили ще 30 людей

Двоє дітей-смертників підірвали себе у п’ятницю біля табору біженців в північній частині Камеруну, загинуло дев’ять людей.

Про це повідомляє Reuters.

Двоє дітей, обв'язаних вибухівкою, влаштували теракт біля табору в північній частині Камеруну, де знаходилися мирні жителі, які тікали від бойовиків «Боко Харам» в Нігерії. Вони вбили дев’ять осіб і поранили ще 30 людей.

Терористам на вигляд від 12 до 15 років, вони увійшли в місто Колофата приблизно в 10 км від кордону з Нігерією. Серед 30 постраждалих - 10 отримали важкі травми.

В останні роки Північний Камерун потерпає від насильства бойовиків-ісламістів нігерійської терористичної організації «Боко Харам». Нігерійські біженці заполонили цю частину країни, переправляючись через кордон, в результаті чого місцеві жителі змушені покинути свої будинки.

Нагадаємо, пізно ввечері 1 червня в готелі Resorts World Manila у столиці Філіппін сталася стрілянина. Чоловік увірвався в казино, почав стріляти по ігрових автоматах і підпалив ігрові столи перед тим, як втекти, загинули 34 людини.

Джерело: Еспресо ТВ