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    Діти-смертники підірвали себе біля табору біженців в Камеруні: є загиблі та поранені

    • Сьогодні, 04:53
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    <p>Діти з терористичної організації &laquo;Боко Харам&raquo;</p>

    Діти з терористичної організації «Боко Харам»

    Юні терористи вбили дев’ять осіб і поранили ще 30 людей

    Двоє дітей-смертників підірвали себе у п’ятницю біля табору біженців в північній частині Камеруну, загинуло дев’ять людей.

    Про це повідомляє Reuters.

    Двоє дітей, обв'язаних вибухівкою, влаштували теракт біля табору в північній частині Камеруну, де знаходилися мирні жителі, які тікали від бойовиків «Боко Харам» в Нігерії. Вони вбили дев’ять осіб і поранили ще 30 людей.

    Терористам на вигляд від 12 до 15 років, вони увійшли в місто Колофата приблизно в 10 км від кордону з Нігерією. Серед 30 постраждалих - 10 отримали важкі травми.

    В останні роки Північний Камерун потерпає від насильства бойовиків-ісламістів нігерійської терористичної організації «Боко Харам». Нігерійські біженці заполонили цю частину країни, переправляючись через кордон, в результаті чого місцеві жителі змушені покинути свої будинки.

    Нагадаємо, пізно ввечері 1 червня в готелі Resorts World Manila у столиці Філіппін сталася стрілянина. Чоловік увірвався в казино, почав стріляти по ігрових автоматах і підпалив ігрові столи перед тим, як втекти, загинули 34 людини.

    Джерело: Еспресо ТВ

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