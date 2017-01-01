Діти українських чиновників продовжують сидіти «ВКонтакті», обходячи блокування

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Сини генерального прокурора Юрія Луценка продовжують сидіти в російській соцмережі

Діти українських чиновників продовжують сидіти у заблокованій соцмережі «ВКонтакті» за допомогою спеціальних програм, повідомляє «Страна».

Наприклад, сини генерального прокурора Юрія Луценка продовжують сидіти в російській соцмережі. У старшого сина Луценка є акаунти як «ВКонтакті» так і на Facebook. Сьогодні вночі Олександр Луценко як раз відвідував заборонений в Україні ресурс. Нагадаємо, що хлопець займається бізнесом і, відповідно електронній декларації, робить своїм батькам дорогі подарунки.

На момент написання матеріалу, Віталій Луценко, молодший син генпрокурора якраз перебував «ВКонтакті». Нагадаємо, що в цьому році хлопець закінчує київську гімназію імені Лесі Українки №117 і буде вступати до вишу.

Після скандалу з фотографією, на якій молодший син президента Михайло Порошенко в толстовці з написом Russia, діти гаранта намагаються не засвічуватися в соціальних мережах. Однак, одна з дочок-двійнят - Євгенія Порошенко продовжує відвідувати «ВКонтакті». Зазначимо, що тут вона зареєстрована під дівочим прізвищем мами - Переведенцева.

Софія Кириленко, дочка віце-прем'єра з гуманітарних питань та міністра культури України, а також Анастасія та Ярослав Розенко, діти віце-прем'єра - також продовжують відвідувати соцмережа «ВКонтакті».

Не дотримуються заборони і Ярина Парубій, дочка голови Верховної Ради, а також Ольга Кононенко, донька народного депутата від БПП.

Також «ВКонтакті» був помічений молодший син глави НБУ Валерії Гонтарєвої. Микита заходив сюди 17 травня, на наступний день після заборони цієї соціальної мережі. Можливо, ще тоді ще провайдер не блокував сайт.

Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Через українські санкції акції «Яндекса» вже почали дешевшати.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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