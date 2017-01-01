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    Дитину у Харкові вбило футбольними воротами

    • Сьогодні, 16:53
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    Правоохоронці встановлюють обставини загибелі підлітка в Харкові

    В неділю, 5 березня, о 16:10 в Слобідській підрозділ Поліції поступило повідомлення, про те, що підлітка під час гри в футбол придавило футбольними воротами, внаслідок чого юнак загинув. Про це у понеділок  повідопідліткаили в ГУ НП Нацполіції Харківської обл.

    «Встановлено, що від пориву вітру ворота відірвалися і вдарили 14-річного хлопчика, який стояв на відстані близько 2-х метрів, по голові. Ворота були зварені в єдину конструкцію і не закріплені на футбольному полі.

    Факт події зареєстрований в Єдиному реєстрі досудебнихрасследованій по ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) України: Кримінального кодексу», - йдеться в повідомленні.

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