Дитину у Харкові вбило футбольними воротами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці встановлюють обставини загибелі підлітка в Харкові

В неділю, 5 березня, о 16:10 в Слобідській підрозділ Поліції поступило повідомлення, про те, що підлітка під час гри в футбол придавило футбольними воротами, внаслідок чого юнак загинув. Про це у понеділок повідопідліткаили в ГУ НП Нацполіції Харківської обл.

«Встановлено, що від пориву вітру ворота відірвалися і вдарили 14-річного хлопчика, який стояв на відстані близько 2-х метрів, по голові. Ворота були зварені в єдину конструкцію і не закріплені на футбольному полі.

Факт події зареєстрований в Єдиному реєстрі досудебнихрасследованій по ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) України: Кримінального кодексу», - йдеться в повідомленні.