Діючий президент Єврокомісії не буде балотуватися на другий термін
- Сьогодні, 11:26
-
Розсилка
За словами Юнкера, ЄС бракує «принципової згоди»
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер не буде балотуватися на другий термін і залишить свою посаду після того, як завершаться його повноваження.
Про це Юнкер заявив в інтерв’ю Deutschlandfunk.
Юнкер сказав, що у нього була «прекрасна виборча кампанія» в 2014 році, «але другої не буде, тому що я не виставлятиму свою кандидатуру на другий термін».
При цьому Юнкер зазначив, що ще під час передвиборної кампанії 2014-го помітив, що в ЄС бракує «принципової згоди» щодо того, що має робити спільнота. За його словами, одні країни-члени хотіли б «більше Європи», у той час як інші вважають, що «Європи уже забагато».
62-річний Юнкер обійняв свою посаду у листопаді 2014 року. Термін його повноважень триває п'ять років і закінчиться у 2019-му.